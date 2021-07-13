ВЦИОМ: каждый пятый работающий россиянин полностью или частично трудится удаленно

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Практически каждый пятый работающий россиянин (23%) полностью или частично трудится удаленно, и большинству (64%) удобен такой формат, показал опрос ВЦИОМ, данные которого есть в распоряжении ТАСС.

Из-за ситуации с коронавирусом сотрудники некоторых компаний были переведены на удаленный режим работы. До пандемии 84% респондентов работали в офисе, на предприятии или их работа носила разъездной характер. Сейчас таких людей осталось по-прежнему много - 75%, но выросло количество сотрудников, перешедших полностью или частично на удаленный формат работы - 23%.

Исключение составляют респонденты в Москве и Санкт-Петербурге: большинство опрошенных жителей этих городов сказали, что работают удаленно или в какие-то дни работают дома, а в какие-то ездят на работу (24% и 25% соответственно). На селе 88% опрошенных не работают удаленно. При этом каждый седьмой респондент (15%) переехал в другой город или населенный пункт при переходе на удаленный формат работы.

Как оказалось, большинству удобно работать из дома: 64% от тех, кто работает дома или комбинированно, ответили так. Плюсов и минусов в удаленной работе, по мнению респондентов, примерно поровну, так считают 52% работающих в таком формате, 25% видят скорее больше плюсов, 20 - скорее больше минусов. Для большинства сотрудников (65%) удаленная работа означает ненормированный рабочий день.

В дальнейшем большинство работающих граждан (65%) хотели бы все-таки ездить в офис или на предприятие. При этом предпочтения среди молодых людей 18-24 лет расходятся: 33% хотят работать и дальше удаленно, 28 - комбинировать, 35 - преимущественно работать в офисе или на предприятии.

Результаты опросов были презентованы в ходе совместного мероприятия ВЦИОМ и Ассоциации менеджеров на тему: "KPI по счастью": как сделать сотрудника счастливым". Опросы были проведены в январе и июле 2021 года с участием в каждом 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%.