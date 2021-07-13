Во "ВКонтакте" появилась возможность пожертвовать средства на помощь животным

"ВКонтакте" расширила сервис "Питомцы". Как сообщает соцсеть, теперь в нем, в частности, можно будет жертвовать средства в благотворительные фонды.

Речь идет о поддержке как бездомных, так и диких животных. Отправить пожертвование через VK Pay можно одной из организаций, среди которых - WWF России, благотворительный фонд помощи бездомным животным "Ника", центр реабилитации животных "Верность", фонд "Рука помощи бездомным животным", фонд помощи бездомным животным "РЭЙ".

Желающие могут настроить ежемесячные пожертвования - пользователю достаточно выбрать, какая сумма будет сниматься.

Кроме того, в сервисе появилась возможность добавлять фото в паспорт домашнего животного.

"ВКонтакте" представила сервис "Питомцы" в мае. В нем можно хранить информацию о своих домашних животных, узнавать новую информацию об уходе за ними. Также там содержатся ссылки на ресурсы, которые помогут найти себе питомца, в том числе платформы для поиска животных в приютах.