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Во "ВКонтакте" появилась возможность пожертвовать средства на помощь животным

В сервисе "Питомцы" есть выбор из нескольких благотворительных организаций, включая WWF России, фонд помощи бездомным животным "Ника" и другие

"ВКонтакте" расширила сервис "Питомцы". Как сообщает соцсеть, теперь в нем, в частности, можно будет жертвовать средства в благотворительные фонды. 

Речь идет о поддержке как бездомных, так и диких животных. Отправить пожертвование через VK Pay можно одной из организаций, среди которых - WWF России, благотворительный фонд помощи бездомным животным "Ника", центр реабилитации животных "Верность", фонд "Рука помощи бездомным животным", фонд помощи бездомным животным "РЭЙ". 

Желающие могут настроить ежемесячные пожертвования - пользователю достаточно выбрать, какая сумма будет сниматься. 

Кроме того, в сервисе появилась возможность добавлять фото в паспорт домашнего животного. 

"ВКонтакте" представила сервис "Питомцы" в мае. В нем можно хранить информацию о своих домашних животных, узнавать новую информацию об уходе за ними. Также там содержатся ссылки на ресурсы, которые помогут найти себе питомца, в том числе платформы для поиска животных в приютах.

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