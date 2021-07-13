В Башкирии у четырех отдыхающих в лагере детей выявили коронавирус

УФА, 13 июля. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии начала проверку по факту заражения коронавирусом четырех несовершеннолетних, отдыхающих в детском лагере в Дюртюлинском районе. Все контактные лица вывезены из учреждения, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Прокуратура республики организовала проверку по факту заболевания новой коронавирусной инфекцией в детском оздоровительном лагере "Чайка" в Дюртюлинском районе республики. Установлено, у четырех несовершеннолетних отдыхающих лагеря диагностирован коронавирус. Всего в лагере отдыхали 115 детей и работали 43 взрослых сотрудника", - говорится в сообщении.

Заболевшие и те, кто контактировал с ними, вывезены из лагеря, им назначено лечение, территория учреждения дезинфицирована. Прокуратура установит причины заболевания и даст оценку выполнению противоэпидемических мероприятий, требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, добавили в надзорном ведомстве.