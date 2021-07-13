Вильфанд считает текущую погоду в Москве несопоставимой с жарой 2010 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Нынешнюю жару в Москве нецелесообразно сравнивать с погодой, которая стояла летом 2010 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Есть два знаменательных года с жаркой погодой на европейской территории России, которые привели к негативным последствиям, это 1972 и 2010. Если сравнить количество дней с температурой выше 30 градусов, в 1972 году в период с июня по август было 24 дня <...>, очень много. В 2010 году - 44 дня, это небывалая продолжительность стационарного антициклона. <…> Сейчас <...> мы даже приплюсовываем май к этому, в мае было два дня с температурой выше 30, в июне восемь дней, в июле пока пять и по прогнозу еще пять дней температура будет около 30-градусной отметки. Это значит всего 15 дней. Дальше произойдет понижение температуры. Как вы видите, нельзя сравнивать и сопоставлять продолжительность этого жаркого периода", - сказал он.

Еще одним важным показателем является насыщенность почвы влагой, отметил Вильфанд. "В 2010, да и в 1972 году и апрель, и май были засушливыми. Июнь был очень засушливым. Сейчас ситуация в корне другая - и апрель, и май были с хорошими дождями, суммарное количество остатков больше 100% - 113-115%. Почва насыщена влагой, и это главное отличие от 2010 года", - заключил он.