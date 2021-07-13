В РАН заявили, что до 50% молодых ученых уходят из науки в первые годы работы

ТАСС, 13 июля. Около 30-50% молодых людей уходят из науки в начале карьеры в более доходные сферы экономики. Об этом говорится в докладе о реализации государственной научно-технической политики в РФ, опубликованном на сайте Российской академии наук (РАН).

Согласно приведенным данным, в аспирантуры поступают 2-2,5% выпускников вузов, из которых около половины успешно заканчивают ее. Поскольку общее число выпускников вузов достигает в настоящее время 70-80% от общей численности молодежи соответствующей возрастной группы, аспирантуры России выпускают до 1% подготовленных для научной деятельности работников от общей численности российской молодежи.

"Это больше простого уровня воспроизводства кадров на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (0,76% от экономически активного населения). Основные проблемы наступают в первые годы (десятилетие) пребывания в научной сфере. По различным оценкам, от 30 до 50% молодых людей уходят из науки в более доходные сферы экономики", - говорится в докладе.

Другая проблема сокращения научных кадров, как отмечают в академии, - высокие миграционные настроения значительной части выпускников ведущих отечественных вузов, достигающие 20% от общей численности их студентов. А также проблема "тихой миграции" высококвалифицированных исследователей, в том числе признанных или находящихся на пороге мирового признания научных лидеров. Постепенно они теряют связь с отечественной наукой.

При этом средний возраст исследователей - 46,1 года - заметно превышает средний возраст занятых в экономике России, который в 2019 г. составлял 41,3 года. У исследователей с ученой степенью доктора наук средний возраст составляет 64,2 года, а у кандидатов наук - 50,6 года.

Распределение исследователей по областям науки

Отраслевая структура исследователей, как отмечается в докладе, является наиболее стабильной, не подверженной резким колебаниям характеристикой исследовательских кадров. Так, основная часть ученых традиционно занимается техническими науками: их доля в 2019 году, как и в 1990 году, составляла более 60%.

В области естественных наук сегодня занято около 23% всех российских исследователей, медицинскими науками занято 4,1%, сельскохозяйственными и гуманитарными 2,7 и 3,4% соответственно, а общественными - 5,6%.

При этом с 2000 года сокращение кадров по-разному затронуло каждую из областей науки. Так, максимально численность исследователей сократилась в сельскохозяйственных науках (на 34,3%), в технических и естественных науках - на 22,2% и на 20,6% соответственно, более чем на 7% - в медицинских науках. И только в общественных и гуманитарных науках наблюдается существенный прирост - на 46,8 и 46,3% соответственно.