Володин призвал создать оптимальные условия для работы ветеранских организаций в России

ХИМКИ, 13 июля. /ТАСС/. Оптимальные условия должны быть созданы для работы ветеранских организаций в России по сохранению исторической памяти, к решению этого вопроса должны подключиться и законодатели, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения во вторник музея всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

Володин осмотрел экспозицию, его сопровождали председатель организации, генерал-полковник Борис Громов и первый зампредседателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.

"Правильно создавать новые возможности, чтобы "Боевое братство" занималось вопросами сохранения исторической памяти", - сказал Володин журналистам после осмотра экспозиции. Он отметил, что важно сохранить историю, а "без ветеранских организаций это сделать будет сложно".

"Потому что именно через личное участие ветеранов, прошедших путь в горячих точках (а сейчас ветеранов Великой Отечественной войны совсем мало осталось), нужно рассказывать об истории. И здесь роль общественных организаций очень большая. Поэтому нам важно, чтобы условия для этой работы также были созданы и через законодательное регулирование", - отметил председатель Госдумы.

Громов в свою очередь отметил, что создатели "Боевого братства" руководствовались прежде всего желанием обратить внимание на тех, кто воевал в Афганистане. "Речь идет прежде всего про Афганистан. Потому что там было, по самым скромным оценкам, около 80 тыс. человек только из России, не считая союзные республики. А те, кто воевали в Афганистане, плюс семьи их, это несколько миллионов. И когда закончилась эта война, они реально были не нужны стране в то время - это 1989 год, начало 1990-х годов... И задача перед нами как раз стояла в том, чтобы мы кардинально изменили ситуацию в отношении тех, кто отдал свое здоровье, жизнь свою. Я думаю, что-то нам удалось сделать, дальше мы будем, естественно, продолжать эту работу", - сказал Громов.

Он отметил, что историческая память - это главное, "не будет памяти - ничего не будет". "Будут опять нам указывать откуда-то там - с Запада, Востока, Юга - как нам жить, куда идти, как развиваться... У нас своя есть история, у нас своя есть страна. И за эту страну мы готовы отдать все", - заключил Громов.

О музее

Музей "Боевого братства" был создан в 2017 году в год 20-летия общественной организации. В четырех залах представлена экспозиция, насчитывающая более 1500 экспонатов, посвященных подвигу советских и российских воинов в разные периоды отечественной истории.

В ходе осмотра музея Володин отметил большой вклад "Боевого братства" в сохранение памяти о подвиге защитников Отечества, воинов, погибших в горячих точках и вооруженных конфликтах, и оказание помощи ветеранам и семьям погибших.