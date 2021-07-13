Первая четырехзвездочная гостиница откроется в Омске в сентябре 2022 года

ОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Первая четырехзвездочная гостиница в Омске, наличие которой необходимо для проведения в сибирском городе матчей молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ-2023), откроется для гостей в сентябре 2022 года под брендом международной сети отелей Hilton. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Омской области.

"Нацелены к концу следующего лета запустить гостиницу, а гостей отель начнет принимать где-то в сентябре-октябре. Это подходит по срокам и для чемпионата", - приводит пресс-служба слова инициатора инвестиционного проекта Ильи Фридмана.

По словам губернатора Александра Буркова, это знаковый объект для города. "Наличие гостиниц категории "4 звезды" - одно из условий проведения чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд. Мы должны иметь места для размещения гостей, судейского состава именно такого уровня", - цитирует пресс-служба Буркова.

Гостиница на 120 номеров откроется под брендом международной гостиничной сети отелей Hilton. Под нее возводится шестиэтажное здание общей площадью 7 тыс. кв. м. На кровле его будет создано кафе с панорамным видом на исторический центр города.

В мае 2018 года Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Согласно документу, турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. Позднее IIHF стала рассматривать для проведения МЧМ-2023 и Омск - город сможет принять часть матчей, если решит проблему с "Ареной-Омск", которая была признана аварийной и снесена. Сейчас на ее месте возводится новый ледовый дворец, который планируется запустить в эксплуатацию в сентябре 2022 года.