Минцифры и Минтруд запустили на портале госуслуг новый сервис для граждан с инвалидностью

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минцифры и Минтруд РФ совместно запустили на портале госуслуг новый вид сервиса, с помощью которого можно подать заявление на получение технических средств и услуг для реабилитации граждан с инвалидностью. Об этом сообщается во вторник на сайте Минцифры РФ.

"В рамках реализации суперсервиса "Онлайн помощь при инвалидности" мы совместно с Минтрудом России и Фондом социального страхования осуществляем работу по переводу услуг для граждан с инвалидностью в электронный вид. Ежегодно с целью получения технических средств реабилитации обращается порядка 1,5 млн таких граждан. Вывод сервиса на госуслуги позволит упростить процесс получения услуги для граждан с инвалидностью", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры РФ Дмитрия Огуряева.

Как уточнили в ведомстве, с помощью нового сервиса в режиме онлайн можно подать заявление для получения, замены или ремонта технического средства для реабилитации и компенсации таких затрат; для получения или компенсации расходов на сурдоперевод и тифлосурдоперевод. Кроме того, можно подать заявление на получение собаки-проводника и компенсацию расходов на ее содержание и ветеринарное обслуживание, а также на компенсацию затрат за проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации. К таким средствам относятся устройства, компенсирующие или устраняющие ограничения жизнедеятельности граждан с инвалидностью.

Как сообщил замглавы Минтруда РФ Алексей Скляр, в сентябре 2021 года запланировано расширение данной услуги. "Сервис позволит через госуслуги получать технические средства реабилитации, используя электронный сертификат. При оформлении заявления на ТСР достаточно будет выбрать соответствующую опцию", - приводятся в сообщении слова Скляра.

Реализация суперсервиса "Онлайн помощь при инвалидности" осуществляется в соответствии с поручением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.