В МККК назвали сложной гуманитарную ситуацию в районах ДНР вблизи линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 13 июля. /ТАСС/. Жители Донецкой народной республики (ДНР), проживающие вблизи линии соприкосновения, находятся в наиболее сложной гуманитарной ситуации. Об этом во вторник заявила глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине Флоранс Жиллетт в ходе своего визита в Донецк.

"Все это время я наблюдаю, что жители прифронтовых районов наиболее всего подвержены сложностям в гуманитарном плане. Мы стараемся делать все, чтобы как-то облегчить ситуацию в Донецке", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

По ее словам, обстановка вблизи линии соприкосновения наиболее сложная, а жители этих районов нуждаются в первоочередной помощи.

Жиллетт также сообщила, что гуманитарная ситуация стала ключевой темой ее встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным. "Я встречалась с господином Пушилиным и госпожой Никоноровой (министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова - прим. ТАСС). Мы обсуждали вопросы с гуманитарной ситуацией. Разговаривали о потребностях, которые есть у населения, и помощи, которую мы предоставляем для улучшения ситуации", - отметила она.

Глава миссии МККК на Украине Флоранс Жиллетт прибыла с визитом в ДНР во вторник. Ранее она посещала Донецк в августе 2020 года, тогда глава миссии побывала в районах ДНР на линии соприкосновения сторон конфликта и передала нуждающимся жителям гуманитарную помощь.