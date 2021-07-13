В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн

БЕЙРУТ, 13 июля. /ТАСС/. Самый глубокий в мире бассейн с возможностью погружения до 60 метров открылся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщило во вторник AFP.

В водоеме Deep Dive ("Глубокое погружение") все предусмотрено для любителей подводного мира. Помимо основного резервуара там обустроен искусственный "затопленный город" - специально воссозданные руины некоего древнего поселения.