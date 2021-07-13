В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн

БЕЙРУТ, 13 июля. /ТАСС/. Самый глубокий в мире бассейн с возможностью погружения до 60 метров открылся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщило во вторник AFP.
В водоеме Deep Dive ("Глубокое погружение") все предусмотрено для любителей подводного мира. Помимо основного резервуара там обустроен искусственный "затопленный город" - специально воссозданные руины некоего древнего поселения.
VIDEO: Dubai has broken records once again with the world’s deepest swimming pool, which contains 14.6 million litres (3.8 mn gallons) of fresh water, a volume equivalent to six Olympic-size swimming pools #deepdivedubai pic.twitter.com/wmSc7BpMWj— AFP News Agency (@AFP) July 13, 2021
Объект вмещает более 14 млн литров воды, что сопоставимо с емкостью шести олимпийских бассейнов.
Час посещения новинки может обойтись в эквивалент $135-410. По форме он напоминает раковину в память о промысле ныряльщиков за жемчугом, которым в древности славились эти края.