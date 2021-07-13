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В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн

Объект вмещает более 14 млн литров воды, что сопоставимо с емкостью шести олимпийских бассейнов
' ТАСС/Reuters'

БЕЙРУТ, 13 июля. /ТАСС/. Самый глубокий в мире бассейн с возможностью погружения до 60 метров открылся в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщило во вторник AFP.

В водоеме Deep Dive ("Глубокое погружение") все предусмотрено для любителей подводного мира. Помимо основного резервуара там обустроен искусственный "затопленный город" - специально воссозданные руины некоего древнего поселения.

Объект вмещает более 14 млн литров воды, что сопоставимо с емкостью шести олимпийских бассейнов.

Час посещения новинки может обойтись в эквивалент $135-410. По форме он напоминает раковину в память о промысле ныряльщиков за жемчугом, которым в древности славились эти края.

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