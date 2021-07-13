В Коми проведут реконструкцию аварийного моста

СЫКТЫВКАР, 13 июля. /ТАСС/. Аварийный мост через реку Виль в Усть-Куломском районе Республики Коми, где местные жители перекрывали проезд лесовозам, планируется реконструировать за два года. Реконструкцию начнут предстоящей зимой, чтобы у жителей была возможность проезда по зимнику, сейчас мост отремонтируют для проезда легкового транспорта, рассказал ТАСС во вторник руководитель администрации района Сергей Рубан.

Ранее в социальных сетях было размещено видео, как жители поселка Зимстан Усть-Куломского района перекрывали путь груженым лесовозам.

"Сейчас речь идет о том, чтобы сохранить мост проезжим хотя бы для легкового транспорта до того момента, как мост закроют на реконструкцию. Ее лучше проводить зимой, потому что тогда у жителей будет в распоряжении альтернативная, ведомственная дорога АО "Монди Сыктывкарский ЛПК", по сути этот зимник всегда в проезжем состоянии зимой. Капитальный ремонт моста будет стоить около 20 млн рублей, деньги заложены, проект изготовлен, заключение госэкпертизы на него уже есть <…>. Контракт на реконструкцию моста будет заключаться в этом году, двухлетний. Если подрядчик досрочно сделает, будет очень хорошо", - рассказал ТАСС руководитель муниципалитета.

По его словам, пока мост закрыт, люди вынуждены пользоваться ведомственной грунтовой дорогой от "Монди Сыктывкарский ЛПК". Дорогу постарались отгрейдировать, колею устранить, но после сильных дождей возникает проблема с проездом.

Как сообщала в понедельник пресс-службы главы республики, сейчас проводится комиссионное обследование моста, проектно-сметную документацию планируется подготовить через неделю. Достигнута также договоренность с АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" о том, что компания окажет содействие в ремонте моста и временно приостановит движение лесовозов по этому направлению. Оно является единственным для жителей поселка Зимстан и села Дзёль, в которых проживают около двух тысяч человек.