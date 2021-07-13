На Филиппинах начали прививать "Спутником V"

СИНГАПУР, 13 июля. /ТАСС/. Вакцинация населения российским препаратом "Спутник V" началась на Филиппинах. Об этом во вторник сообщила газета Manila Bulletin со ссылкой на главу филиппинского отделения Международного комитета Красного Креста Ричарда Гордона.

Дозы российской вакцины, которой прививают сотрудники отделения, были доставлены на Филиппины на минувшей неделе.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 1,48 млн, вылечились более 1,4 млн человек, умерли 26 тыс.

Власти страны одобрили экстренное использование вакцины китайской компании Sinopharm, американской компании Moderna, российского препарата "Спутник V", а также препаратов Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, индийской компании Bharat Biotech и Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.