В Воронеже к 2025 году построят центр парусного спорта и академической гребли

ВОРОНЕЖ, 13 июля. /ТАСС/. Центр парусного спорта и академической гребли, который одновременно станет новой рекреационной зоной, построят в Воронеже к 2025 году. На его возведение "Газпром" выделит 1 млрд рублей, сообщил во вторник заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, который находится с рабочей поездкой в Воронеже.

"Речь идет о центре парусного спорта и академической гребли. "Газпром" согласился выделить порядка 1 млрд рублей. Регион сегодня должен подготовить проектно-сметную документацию и провести ряд подготовительных работ и, соответственно, начать строить объект, который можно было бы полностью сдать в 2025 году. И он бы являлся одновременно рекреационной зоной для воронежцев на левом берегу реки", - сказал Гордеев.

Он уточнил, что "Газпром" активно сотрудничает с правительством Воронежской области в части реализации социальных проектов. В частности, благодаря поддержке компании в регионе за последние годы было построено около 100 спортивных сооружений, в том числе четыре крупных ФОКа и бассейн.

Как рассказал журналистам губернатор Александр Гусев, при реализации нового спортивного проекта регион возьмет на себя полное благоустройство всей левобережной части водохранилища между Чернавским и Вогрэсовским мостом, территория будет иметь спортивную направленность. "У нас уже есть концепция, мы со следующего года начнем, и к 2025 году эта территория будет полностью благоустроена", - сказал губернатор.