Глава Коми заявил, что запаса вакцины в республике хватит на 10-15 дней

"В 23 медицинских организациях открыты прививочные кабинеты, они работают во всех ЦРБ, городских больницах и поликлиниках. Сегодня мы открыли большой прививочный пункт на базе республиканского физкультурного диспансера. Работают 172 прививочные бригады, 30 мобильных пунктов вакцинации. На всех предприятиях, где есть врачебные амбулатории, открыты прививочные пункты, туда вакцина передана <…>. В республике более 44 тыс. доз вакцины, на ближайшие 10-15 дней мы обеспечены", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, которое размещено на странице главы Коми "Вконтакте".

По словам руководителя республики, в вакцинации заняты 466 медработников, в том числе 126 докторов и 340 человек среднего медперсонала. Первым компонентом привиты 157 300 человек, вторым компонентом - более 115 тыс. человек, что составляет около 20% населения региона.

Глава региона также призвал жителей прививаться "любой вакциной, которая есть". "В комментариях вижу: "Привезите нам "Ковивак". Но поскольку "Спутник V" - первая в мире вакцина, то с прошлого года она уже поставлена на поток и работает несколько линий по ее производству, ее в обороте больше всего. "Ковивак" прошла регистрацию только в феврале этого года, производится небольшими партиями, распределяется пропорционально количеству населения. Не вижу смысла ждать "Ковивак", в ожидании вы можете заболеть", - сказал глава региона.

На 13 июля в Коми выявлено 50 120 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 286 человек. Выздоровели 45 803 человека, умерли 1 086 человек.