МИД России выразил соболезнования руководству и народу Ирака в связи с пожаром в больнице

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российское внешнеполитическое ведомство передало слова соболезнования и поддержки иракскому руководству и народу в связи с пожаром, который произошел на юге республики в одной из больниц для пациентов с коронавирусом.

"Выражаем глубокие соболезнования руководству и народу дружественного Ирака. Передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Возгорание в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия на юге Ирака произошло 12 июля по причине неаккуратного обращения с кислородным баллоном, что привело к его взрыву.

В связи со случившимся министр здравоохранения провинции Ди-Кар Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке. В свою очередь премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим, поручив создать специальную комиссию по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии. Как стало известно ранее, число погибших в результате пожара составило 90 человек.