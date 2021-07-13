Авиакомпания "Россия" объяснила жару в салоне самолета, где пассажир открыл запасную дверь

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" объяснила жару в салоне самолета на рейсе Москва - Анталья, на котором пассажир открыл аварийную дверь и выпустил трап, заменой наземного кондиционера на установку воздушного запуска (она должна была помочь запустить двигатели), которая сломалась, но была быстро заменена.

"Авиакомпания "Россия" продолжает расследование инцидента на рейсе FV5625 "Москва - Анталья", который произошел ночью 11 июля. Охлаждение воздушного судна до и во время посадки пассажиров производилось от наземного кондиционера, который был предоставлен обслуживающей все рейсы "России" организацией "Шереметьево Хэндлинг". После закрытия двери и перевода бортпроводниками аварийных трапов в положение AUTO наземный источник кондиционирования был отключен и переставлен, на его место была поставлена установка воздушного запуска. Данная установка обеспечивает пневматический запуск самолетных двигателей. Во время попытки запуска наземный источник электропитания вышел из строя", - сообщил ТАСС официальный представитель "России".

По его словам, для замены наземного источника электропитания компании "Шереметьево Хэндлинг" потребовалось около десяти минут. Несмотря на глубокую ночь, температура в салоне самолета начала повышаться. "Пассажир, сидящий на месте 70С, направился к входной двери (2L) и поднял ручку на открытие. В результате был автоматически выпущен трап. При раскрытии он порвался, задев установку воздушного запуска, находящуюся на перроне около самолета. По счастливой случайности рядом с трапом не оказалось работников перронных служб и не произошло возгорания трапа от перронной техники", - объяснил представитель авиакомпании.

Как сообщалось ранее, в результате пассажиры были пересажены на резервный борт. На момент открытия двери задержка вылета рейса составляла не более 20 минут. В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ пообещали дать оценку действиям экипажа самолета и пассажира.