В России официально разрешили купание почти на 1,3 тыс. пляжей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Порядка 1,3 тыс. пляжей, на которых официально разрешено купание, функционируют в России. Об этом во вторник сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"По состоянию на 13 июля 2021 года на территории Российской Федерации функционируют 1 294 пляжа (из них 397 в Республике Крым и 322 в Краснодарском крае), внесенных в реестры зон отдыха, на которых официально разрешено купание в морях и пресноводных водоемах <...> для взрослых и детей", - говорится в сообщении, где уточняется, что в этот перечень входят пляжи общего пользования, пляжи санаториев, летних оздоровительных учреждений, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, профилакториев, туристических стоянок.

Отмечается, что Роспотребнадзором с целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции разработаны методические рекомендации по организации работы зон рекреации водных объектов. Территориальными органами Роспотребнадзора организован мониторинг качества питьевой воды в зонах рекреации, воды поверхностных водоемов, морской воды, песка и гравия.

"В летний период 2021 года юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, арендующими зоны отдыха, проведены работы по благоустройству береговой зоны, ремонту и оборудованию инфраструктуры пляжей <...>, промывке и дезинфекции питьевых фонтанчиков с последующим лабораторным контролем качества воды", - отмечено в сообщении.

По данным службы, на территориях, пострадавших от подтопления в Крыму, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 49 пляжей.