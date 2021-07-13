Названы самые частые причины ДТП с детьми в России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Нарушение очередности проезда перекрестков, правил проезда пешеходных переходов и превышения скорости являются наиболее частными причинами ДТП с участием детей-пассажиров. Об этом сообщил во вторник замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

"Во-первых, нарушения очередности проезда перекрестков - самое популярное нарушение, больше 20% ДТП [происходят] именно по этой причине. Следующее по важности нарушение - это нарушение правил проезда пешеходных переходов", - сказал он в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" в ответ на вопрос о наиболее частых нарушениях, которые приводят к ДТП с участием детей-пассажиров.

Кроме того, как отметил Понарьин, среди сопутствующих причин и превышение скорости движения. В частности, речь идет о выезде на встречную полосу движения при неправильном обгоне в условиях высоких скоростей, также к ДТП нередко приводит выезд на встречную полосу движения там, где обгон запрещен.

Замначальника ГУОБДД МВД отметил, что наибольшее беспокойство вызывает число погибших детей-пассажиров, их количество увеличилось в текущем году на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по его словам, статистика травматизма и гибели детей в ДТП растет в России не из-за незнания правил дорожного движения детьми, а из-за нарушений правил водителями, в том числе родителями, которые детей перевозят.

ДТП с участием детей чаще всего в России совершают опытные водители в летний сезон с 17:00 по 18:00 часов, сообщил Понарьин.

"Как говорится, общий портрет, средний портрет "по больнице" у нас существует. Как ни удивительно, основными клиентскими категориями являются опытные водители со стажем управления от 5 до 15 лет. Здесь нужно задуматься. Люди теряют страх, бдительность, забывают правила дорожного движения, кроме того, водители не склонны самолично повышать свою квалификацию", - сказал он в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда".

Понарьин отметил, что в текущем году опасное время, когда участились ДТП с детьми, наступило с апреля. "Мы видим последние два месяца ухудшение показателей с детским дорожно-транспортным травматизмом. Ежегодно самым травмоопасным временем года является лето, особенно июль и август", - добавил он.

Что касается времени суток, то, по его словам, как правило, это дневное время. Самые опасные часы - с 17:00 по 18:00, подчеркнул замначальника ГУОБДД МВД России.

Количество детей, погибших в ДТП с России в текущем году, наблюдается в 19 регионах, заявил Понарьин.

"На сегодняшний момент зафиксирован рост числа погибших детей в ДТП в 19 субъектах РФ", - сказал он, назвав первоочередной задачей снижение показателей смертности детей на дорогах.

Понарьин отметил, что рост количества погибших в ДТП детей по отношению к 2020 году зафиксирован в Башкирии, Карелии, Татарстане, Туве, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Ставропольском, Краснодарском краях, Амурской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Курской, Самарской, Свердловской, Тверской, Ярославской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге. "Как видите, список регионов самодостаточный", - отметил он.