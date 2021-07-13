КС Словакии отменил карантин для въезжающих в страну без прививок от коронавируса

ПРАГА, 13 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Словакии отменил во вторник введенную властями страны с 9 июля обязанность прохождения двухнедельной самоизоляции въезжающими в республику гражданами, не прошедшими вакцинацию от коронавируса. Обязанность распространялась на совместно проживающих с ними членов семьи, которые не выезжали за рубеж. Об этом сообщил словацкий телеканал Markíza .

Решение словацких властей об обязательном карантине для въезжающих в страну непривитых от коронавируса граждан опротестовала парламентская оппозиция. КС пока не комментирует подробности. Они ожидаются в среду.

Транзит через словацкую территорию возможен без ограничений с выездом из страны в течение восьми часов после въезда. Остановки для следующих автотранспортом разрешены только для дозаправки машин топливом.