{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

КС Словакии отменил карантин для въезжающих в страну без прививок от коронавируса

Транзит через словацкую территорию возможен без ограничений с выездом из страны в течение восьми часов после въезда

ПРАГА, 13 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Словакии отменил во вторник введенную властями страны с 9 июля обязанность прохождения двухнедельной самоизоляции въезжающими в республику гражданами, не прошедшими вакцинацию от коронавируса. Обязанность распространялась на совместно проживающих с ними членов семьи, которые не выезжали за рубеж. Об этом сообщил словацкий телеканал Markíza.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Решение словацких властей об обязательном карантине для въезжающих в страну непривитых от коронавируса граждан опротестовала парламентская оппозиция. КС пока не комментирует подробности. Они ожидаются в среду.

Транзит через словацкую территорию возможен без ограничений с выездом из страны в течение восьми часов после въезда. Остановки для следующих автотранспортом разрешены только для дозаправки машин топливом.

Теги
СловакияПандемия COVID-19
Умер кинорежиссер Александр Стефанович
Ему было 76 лет
Умер кинорежиссер Александр Стефанович
Читать полностью