Ученые в Кузбассе создали "умную" розетку общего пользования с персональным доступом

КЕМЕРОВО, 14 июля. /ТАСС/. Ученые Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) создали "умную" электрическую розетку для общественных мест, которая ведет учет потребленной электроэнергии индивидуально для каждого подключившегося. Устройство можно устанавливать во дворах многоквартирных домов, на парковках, вокзалах или в торговых центрах, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Студенты и сотрудники кафедры электроснабжения горных и промышленных предприятий разработали прототип универсального придомового зарядного блока с возможностью персонализации. Это коннектирующее с электросетью устройство, оснащенное блоком NFC, Bluetooth-модулем и настраиваемыми контроллерами. Все это позволяет персонализировать параметры потребления электрической энергии. Они вносятся в облачное хранилище и позволяют учитывать объемы потребления электроэнергии отдельными гражданами", - рассказали в пресс-службе.

Такая точка потребления электроэнергии на улице может быть полезна для электроподогрева двигателей автомобилей в холодное время года, для подключения специальной техники, например насосов или триммеров, в местах массового скопления людей она может использоваться для зарядки электронных устройств. Каждый пользователь в зависимости от объема потребленной энергии получит счет на оплату. Для обмена данными разработано специальное мобильное приложение, через учетную запись в котором можно получить доступ к розетке.

"Это готовое решение как для точечного внедрения для оплачиваемого потребления электроэнергии на территориях объектов общественных мест, так и для личного персонализированного использования в качестве придомовой зарядной станции, блока розеток на дачном участке, пользоваться которыми возможно только по учетной записи владельца. В ближайших планах разработчиков - получить патент на полезную модель", - добавили в университете, отметив, что аналогов изобретенному устройству при изучении рынка не обнаружено.