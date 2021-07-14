Глава Хабаровского края призвал волонтеров помочь врачам из-за осложнения ситуации с COVID

"За кажущимся спокойствием, которое вокруг нас сегодня есть, идет существенный рост инфицирования жителей края COVID-19. Мы приближаемся к тем же значениям и заболеваемости, и смертности, как и во время второй волны осенью прошлого года. Поэтому я обращаюсь ко всем волонтерам-медикам, ко всем волонтерам, кто готов возить врачей, кто готов помочь: откликнитесь", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Он отметил нехватку людей, которые могли бы "подставить плечо системе здравоохранения" региона, а врачи при этом работают на износ.

По данным с сайта правительства Хабаровского края, за минувшую неделю зарегистрировано 2 197 новых случаев заболевания COVID-19 против 1 883 случаев, зафиксированных на прошлой неделе. Наибольший прирост заболеваемости наблюдается в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, в Хабаровском, имени Лазо, Охотском, Верхнебуреинском и Ульчском районах края.

По данным на врио руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Светланы Лосевой, темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией остаются на высоком уровне. "В эпидемический процесс вовлечены все группы населения края, взрослые составляют 85% от общего числа заболевших. Максимальные показатели заболеваемости - в возрастных группах 18-29 лет, 30-49 лет. Фиксируется увеличение роста числа заболевших среди работающих жителей, лиц старше 64 лет, а также молодого населения 15-17 лет. Темп прироста заболевания у детей снизился по сравнению с прошедшей неделей", - приводятся в сообщении слова Лосевой.

Из-за роста заболеваемости увеличилось число вызовов скорой помощи и врача на дом в поликлиниках Хабаровского края. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано свыше 59,5 тыс. случаев COVID-19, умерло, по информации с сайта стопкоронавирус.рф, 540 человек.

Вакцинация

В регионе идет активная прививочная кампания. Суммарно регион получил более 283,7 тыс. доз вакцины, последняя партия составила 40 тыс. доз. По данным федерального регистра, привит 200 031 человек, что составляет почти 32% от общего числа взрослых жителей края, подлежащих вакцинации.