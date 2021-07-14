В Иркутской области прекратили работу детского лагеря, не имеющего необходимых разрешений

ИРКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы обнаружили в Иркутской области незарегистрированный детский летний лагерь, в котором находились 22 ребенка. Об этом в среду сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что на территории рекреационного центра "Витязь" проживали 22 ребенка в возрасте от 10 до 16 лет в сопровождении двух сотрудников Иркутского скалолазного клуба в целях проведения спортивных сборов по скалолазанию. Однако в установленном порядке руководителем организации не были получены разрешения на проведение спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних, на организацию детского спортивного лагеря на территории района", - говорится в сообщении.

В лагере не было медработника и повара, отсутствовали медицинский кабинет, бактерицидные рециркуляторы, дезинфицирующие средства. После вмешательства правоохранительных органов детский лагерь закрыт, дети вернулись по домам.