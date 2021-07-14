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В Москве 14 июля ожидаются местами кратковременный дождь, гроза и до 34 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до +34 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет 32-34 градуса тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до +18 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба. В связи с жаркой погодой 14 июля в Московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах +29-34 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки +15 градусов.

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