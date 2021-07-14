В Новосибирске филиал психиатрической больницы перепрофилировали под ковид-госпиталь

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Ковид-госпиталь открыли в филиале психиатрической больницы № 3 в Новосибирске. В этот стационар будут переводить на долечивание пациентов городской больницы, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Госпиталь в филиале психиатрической больницы № 3 на улице Бердышева рассчитан на 100 коек. В этот стационар будут переводить на долечивание пациентов городской больницы № 3 в стабилизированном состоянии. Медицинский персонал прошел курсы повышения квалификации для лечения больных с коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе.

В Минздраве добавили, что в Новосибирской области на данный момент для пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом перепрофилировано 6 252 койки. Коечный фонд также увеличен в уже действующих инфекционных госпиталях областного центра и инфекционных отделениях центральных районных больниц региона. "Министерство здравоохранения Новосибирской области отслеживает эпидемическую ситуацию в ежедневном режиме и старается сохранить резерв коечного фонда не менее 15% с учетом разных категорий больных", - отметили в пресс-службе.

По данным оперативного штаба на 13 июля, в регионе зарегистрировано более 49,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Около 42,9 тыс. пациентов выздоровели, более двух тыс. умерли.

11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. Губернатор региона Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. Кроме того, с 1 июля была ограничена до 50% от количества мест вместимость залов кинотеатров и спортивных объектов.