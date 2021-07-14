Около 200 студентов столичных вузов прошли стажировку в "Технополисе "Москва" в 2021 году

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Около 200 студентов вторых и третьих курсов высших учебных заведений столицы в 2021 году прошли стажировку в 22 высокотехнологичных компаниях особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"В этом году на 22 предприятиях ОЭЗ прошли стажировку около 200 студентов вторых и третьих курсов высших учебных заведений. В топ предпочтений студентов, выбирающих место для стажировки, вошли производители микроэлектроники, робототехники и оптики. Для многих из них стажировка станет возможностью устроиться на свою первую работу", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, в 2020 году свыше 250 студентов более чем из 50 московских вузов направили заявки на прохождение стажировок на предприятиях ОЭЗ. Однако, количество мест было сокращено до 70 из-за эпидемической ситуации и ограничительных мер.

Отмечается, что в 2021 году стажеров принимали производители литий-ионных батарей, электроприводов для промышленности и коммунального хозяйства, 3D-сканеров, учебного оборудования, а также фармкомпания.

"Высокотехнологичные компании ОЭЗ заинтересованы в привлечении на работу молодых специалистов в сфере мехатроники, робототехники, производства композитных материалов, 3D-печати, биоинженерии, ИТ-индустрии, нанотехнологий, фармацевтики и ряда других активно развивающихся направлений", - пояснил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, чьи слова также приводятся в сообщении.

В "Технополисе "Москва" открыто еще 35 вакансий для стажеров. Успешное прохождение практики на предприятиях ОЭЗ может поспособствовать дальнейшему трудоустройству. Подать заявку на стажировку и узнать подробности можно на сайте проекта. Такую возможность студенты получают в рамках проекта "Стажировки", который был открыт в 2020 году.