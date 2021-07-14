Родильный дом в Томске перепрофилировали под респираторный госпиталь

ТОМСК, 14 июля. /ТАСС/. Респираторный госпиталь на 308 коек открывается в роддоме №4 Томска. Решение властей обусловлено подготовкой к росту заболеваемости COVID-19, сообщается в среду в официальном канале в Telegram-канале Департамента здравоохранения Томской области.

"С сегодняшнего дня, 14 июля, на базе родильного дома №4 Томска разворачивается респираторный госпиталь на 308 коек, 40 из которых - реанимационные. Все койки в новом госпитале подключены к кислороду", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в гинекологическом отделении роддома развернута зона фильтра, а акушерский блок и отделение патологии беременности перепрофилированы под "красную" зону. Здесь будут проходить лечение пациенты с коронавирусом, пневмонией средней степени тяжести, также в госпиталь будут переводиться из медсанчасти №2 беременные женщины с подтвержденным COVID-19 для прохождения лечения и родов.

В то же время женская консультация роддома продолжит работу для амбулаторных пациенток. Также будет продолжено обследование и лечение прикрепленных пациенток в дневном стационаре. На период работы респираторного госпиталя на базе роддома №4 пациентки, поступавшие ранее по скорой помощи, будут направляться в соответствующие профильные отделения учреждений родовспоможения. Весь объем запланированных родов возьмут на себя областной перинатальный центр, родильный дом №1 и родильный дом им. Н. А. Семашко.

"Мы заблаговременно готовимся к росту заболевших COVID-19, продолжая оказывать беременным и роженицам качественную медицинскую помощь", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Томской области по социальной политике Алены Левко.

По данным оперштаба, на 13 июля в регионе зафиксировано более 35 тыс. случаев COVID-19, выздоровели 32,9 тыс. человек. С понедельника, 12 июля, в Томской области запрещено проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены, но ограничены тысячей участников и зрителей. Сфере общепита запрещено принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра. Также кафе, ресторанам и барам рекомендовано обслуживать посетителей преимущественно на летних верандах, приостановить до стабилизации эпидемиологической обстановки деятельность кальянных, а в торгово-развлекательных центрах запретить работу бесплатных точек доступа Wi-Fi и ограничить наполняемость фудкортов и детских комнат до 50%.