В Амурской области объявили штормовое предупреждение

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Сильные дожди и ливни ожидаются в Амурской области 15 июля, сообщается в среду в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"15 июля по территории Амурской области сохранится неустойчивая погода местами с очень сильными дождями, сильными ливнями, грозами. При грозах шквалистое усиление ветра", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, 15 июля в Амурской области ожидается южный и юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах с порывами - до 15-18 метров в секунду. Температура днем до плюс 33 градусов, при дожде - до плюс 25 градусов.