Вильфанд посоветовал не верить утверждениям о связи погоды летом и зимой

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что народные мудрости о предсказании характера зимы на основе данных летнего периода не работают.

"Если бы даже это было так, то из совершенно меркантильных, прагматических соображений я бы дал отрицательный ответ. <…> Это шутка, конечно. На самом деле, никакой связи нет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возможности спрогнозировать погоду зимой на основе погоды в летний период.

По словам Вильфанда, после жаркого лета зима может быть как мягкой, так и суровой. Он отметил, что работающих примет для предсказания погоды на длительный период не существует. Низкий уровень полета ласточек действительно означает приближение осадков. Но период такого прогнозирования - всего лишь около двух часов.

"Перед дождем летают низко птички, ласточки обычно. Но это совершенно очевидно и понятно: ласточки кормятся мошкарой, перед дождем влажность воздуха увеличивается, крылышки намокают, они [насекомые] летают низко, поэтому и ласточки низко охотятся", - отметил метеоролог.