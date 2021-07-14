Российские семьи считают, что для "сведения концов с концами" нужна минимум 61 тыс. рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские домохозяйства назвали минимальный месячный доход в 60,92 тыс. рублей для того, чтобы "свести концы с концами" при покупке самого необходимого в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в июне.

Названная сумма в 2020 году на 2,5 тыс. больше, чем в 2018 году, тогда показатель был равен 58,45 тыс. рублей, сообщает в среду РБК.

Какие-либо затруднения при покупке самого необходимого испытывают 75,7% домохозяйств. Легко с этим справляются 24,3% семей, следует из данных Росстата.

Также, по итогам 2020 года, 8,5% российских домохозяйств не имели возможности оплачивать жизненно важные лекарства, 51,2% семей не могли справиться с неожиданными тратами (расходы на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги и так далее), 49,1% - заменить пришедшую в негодность самую простую мебель, 16,7% - употреблять фрукты в любое время года.