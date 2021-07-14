{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Калмыкии вакцинировался от коронавируса

Бату Хасиков сообщил, что в республике привиты 52 тыс. человек

ЭЛИСТА, 14 июля. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков в среду вакцинировался от коронавирусной инфекции.

"Сегодня вакцинировался против COVID-19. Вакцинация - единственный способ остановить пандемию. Да, прививка не исключает риска заразиться, но защищает от тяжелой формы болезни. Главное - это проявление заботы об окружающих вас людях. Друзья, только вместе мы победим COVID-19", - написал он в Instagram.

Руководитель региона добавил, что в Калмыкии на сегодня привиты 52 тыс. человек. Развернуты прививочные пункты, а также передвижные комплексы по всей республике.

Процент использования вакцины от поступившей в регион составляет 87%, когда в среднем по России этот показатель 79,3%. Охват вакцинацией лиц свыше 60 лет от общего плана - 40,5% (по России в среднем - 34%), уточнили в пресс-службе главы региона.

Теги
КалмыкияХасиков, Бату СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Уральские меценаты примут участие в реконструкции заброшенной больницы в Екатеринбурге
Предприниматели создали фонд, который займется восстановлением заброшенной больницы в Зеленой роще
Читать полностью