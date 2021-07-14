Тяжелобольные дети Приморья будут отдыхать со своими родителями по единой путевке

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края одобрили изменения в закон об организации оздоровительного отдыха и занятости детей, согласно которым родители тяжелобольных детей смогут бесплатно отдыхать со своими детьми по единой путевке. До внесения изменений в закон родители приобретали путевки самостоятельно, сообщает в среду пресс-служба правительства Приморья.

"Безусловно, всегда рядом с такими детьми находятся родители. Именно они являются истинными экспертами в том, какая индивидуальная реабилитационная программа работает в отношении конкретного ребенка", - цитирует пресс-служба слова министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой.

Поддержка детей с тяжелыми заболеваниями осуществятся в рамках рассчитанной до 2027 года программы "Социальная поддержка населения Приморского края". Путевка предоставляется семьям, воспитывающих детей-инвалидов, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. В нее включили проживание, питание и оздоровительные процедуры ребенка, а также проживание и питание сопровождающего. Специализированные смены для детей с тяжелыми нарушениями здоровья проводятся на берегу моря под Находкой больше 10 лет.

"Ежегодно на базе отдыха "Шепалово" собираются до 50 детей с диагнозами ДЦП, тяжелая форма сахарного диабета, различными нарушениями в психическом развитии. Особенно много детей, страдающих синдромом Дауна, аутизмом. В этом году специализированная смена для "особых" ребят уже прошла в июне", - добавили в пресс-службе.