В Екатеринбурге представят работы художников Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Ранее не доступные широкой публике работы художников Урала из собрания семьи народного художника России Виталия Воловича будут представлены 28 июля в Екатеринбурге. На выставке "Дары" собраны картины Миши Брусиловского, Анатолия Калашникова, Германа Метелева, Алексея Казанцева, сообщили в среду в пресс-службе музея Эрнста Неизвестного.

"С 28 июля 2021 года в Художественном музее Эрнста Неизвестного <…> начнет работу выставка уральских художников "Дары", приуроченная ко Дню рождения Виталия Воловича. <...> В экспозиции будут представлены редкие, ранее доступные только узкому кругу зрителей произведения Миши Брусиловского, Анатолия Калашникова, Германа Метелева, Алексея Казанцева, Юрия Истратова, Киры Масумовой, Светланы Тарасовой, Виктора Махотина", - говорится в сообщении. Выставка будет работать до 29 августа.

Отмечается, что Волович очень часто получал в дар работы от своих друзей и коллег. "Концепт экспозиции раскроет сюжет о творческом взаимодействии представителей уральской художественной школы, творивших во второй половине ХХ - начале ХХI веков", - рассказали в музее.

Виталий Волович родился в 1928 году в Приморском крае. Мировую известность ему в 1960-1980 годы принесли иллюстрации к "Слову о полку Игореве", "Ричарду III", "Тристану и Изольде". Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее Санкт-Петербурга, Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Также его картины представлены в Пражской Национальной галерее, Моравской галерее в Брно, Музее И. В. Гете в Веймаре, в Доме-музее В. Шекспира в Стратфорд-на-Эйвоне и многочисленных частных собраниях России, Европы и Америки. В 2016 году указом президента РФ графику было присвоено звание "Народный художник Российской Федерации", художник умер в Екатеринбурге 20 августа 2018 года на 91-м году жизни.