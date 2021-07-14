Коэффициент распространения коронавируса в России опустился ниже 1 впервые с начала июня

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду снизился до 0,99. Он опустился ниже единицы впервые с 6 июня, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель оказался ниже единицы только в одном из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся - в Москве он составил 0,82.

В Подмосковье индикатор равен ровно 1, в Санкт-Петербурге - 1,02, в Нижегородской области - 1,04, в Ростовской - 1,05, в Самарской - 1,06, в Воронежской и Иркутской - 1,07. В Красноярском крае коэффициент снизился до 1,11, в Свердловской области - до 1,25. Значение показателя в этих регионах заметно уменьшилось по сравнению с предыдущими неделями.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.