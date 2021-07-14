В Якутии создали совет по благополучию и устойчивому развитию

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев подписал в среду указ об образовании совета при главе региона по благополучию и устойчивому развитию, направленного на повышение качества жизни населения и обеспечение развития в республике. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Совет будет готовить предложения по вопросам укрепления общественного здоровья, создания условий для здорового образа жизни и благополучия человека в условиях Крайнего Севера и Арктики. Также среди задач - подготовка предложений по пространственной системе расселения и созданию инфраструктуры северных городов и сельских территорий, сохранению и рациональному использованию экосистем в условиях изменения климата и его последствий, сохранению культурно-языкового многообразия", - говорится в сообщении.

Кроме того, совет будет разрабатывать и продвигать проекты по обеспечению благополучия и социально-экономического роста в условиях Крайнего Севера и Арктики для дальнейшего межрегионального и международного масштабирования, а также научно-исследовательские проекты по изучению вопросов обеспечения устойчивого развития не только Якутии, но и регионов Дальнего Востока и Арктической зоны страны. Также совет будет готовить ежегодный доклад об уровне благополучия населения и деятельности в области устойчивого развития в регионе.

Отмечается, что совет возглавит глава региона, заместителями председателя совета определены председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко и спикер Государственного Собрания республики Алексей Еремеев. "В состав совета включены представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти и местного самоуправления республики, учреждений, организаций реального сектора экономики, общественных объединений и научного сообщества", - добавили в правительстве.