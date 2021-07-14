Лечение в инфекционной больнице № 2 в Москве проходят более 750 человек

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 750 пациентов лечатся во второй инфекционной больнице Москвы (ИКБ-2), из них 304 - с подтвержденным коронавирусом, сообщила в среду в Facebook главный врач медучреждения Светлана Краснова.

"Четырнадцатого июля 2021 года (501-е сутки работы с COVID). В больнице 754 человека (в том числе 20 - в реанимации), из них 304 - с подтвержденным COVID-19", - написала Краснова.

Она отметила, что за последние сутки в больницу на лечение поступили 100 человек, из них 39 - с коронавирусом, выписаны 114 человек, из них 45 - с выздоровлением по COVID-19.

"Команда ГКБ № 40 (в Коммунарке) 500 дней работает как ковидный госпиталь. Спасибо каждому, кто был или остается частью нашей команды. <…> Тысячи спасенных жизней - вот наш главный результат. Впереди еще много работы, но мы обязательно со всем справимся", - в свою очередь написал в Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.

В прикрепленном фото к публикации Проценко уточняется, что за 500 дней в больнице пролечено почти 47,6 тыс. пациентов, из них свыше 36,2 тыс. - с лабораторно подтвержденным диагнозом на коронавирус. Почти 3 тыс. медицинских сотрудников приняли участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.