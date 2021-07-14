Росздравнадзор проверит работу скорых в Костромской области после жалоб на нехватку бригад

КОСТРОМА, 14 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор проверит организацию работы скорой помощи в Костромской области после появившихся в социальных сетях жалоб на нехватку бригад в регионе. Об этом сообщается в среду на сайте Росздравнадзора.

Ранее в соцсетях появилось видео от водителя скорой помощи из Костромской области Евгения Зубцова, который рассказал, что на Кострому и Костромской район из 22 бригад осталось всего семь. По его словам, за сутки одна бригада выезжает на 24-27 вызовов, порой пациенты ждут помощи по 18 часов, а стимулирующие выплаты для медработников в регионе якобы сокращены.

"По поручению Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Костромской области проведет проверку организации работы скорой медицинской помощи в регионе. Поводом для надзорных мероприятий послужило заявление сотрудников СМП о нехватке штата и увеличенном временном интервале "доезда" бригад до пациентов", - говорится в сообщении.

По данным департамента здравоохранения Костромской области, рост заболеваемости COVID-19 среди медицинских работников Костромы стал причиной сокращения числа выездов бригад скорой помощи, на вызовах работают 16-18 бригад в сутки. За последний месяц были приняты на работу девять медработников, еще четыре фельдшера после окончания медучилища сейчас оформляются на работу.

Как ранее сообщали в департаменте, в регионе стимулирующие выплаты медикам производятся в полном объеме, бригады скорой помощи в Костроме и Костромском районе обрабатывают достаточно вызовов: например, в понедельник их было 298, в среднем по 18 вызовов на бригаду. Количество обращений также увеличилось из-за жаркой погоды.