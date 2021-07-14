Законопроект о медосмотрах с дистанционной передачей данных внесут в Думу осенью

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ рассчитывает на внесение в Госдуму осенью законопроекта о медицинских осмотрах работников предприятий с использованием технологий, обеспечивающих дистанционную передачу информации. Об этом сообщил в среду замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Еще один законопроект, который коснется медицины труда, - законопроект, который регулирует вопросы медицинских осмотров отдельных категорий работников, в частности, предусматривающий возможность проведения медицинских осмотров с использованием медицинских изделий, обеспечивающих дистанционную передачу информации", - сказал он на форуме по здравоохранению "Охрана здоровья работающего населения в условиях пандемии COVID-19".

Салагай добавил, что работа над проектом сейчас завершается. "Рассчитываем, что в осеннюю сессию он может быть внесен в Государственную думу для дальнейшей работы", - заключил он.