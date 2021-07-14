Шойгу посетил музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа (ЮВО) посетил музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области.

Глава военного ведомства возложил цветы к Мемориалу Славы, ознакомился с экспозицией музея. Пояснения министру обороны давал губернатор Ростовской области Василий Голубев. В одной из экспозиций музея представлены копии боевых знамен воинских частей, освобождавших Ростовскую область от гитлеровцев.

Шойгу поручил заменить копии оригиналами. "Нужно поработать в запасниках Музея вооруженных сил, найти реальные знамена и передать реликвии в музейный комплекс "Самбекские высоты", - сказал Шойгу.

Глава региона поблагодарил министра обороны за помощь в создании музейного комплекса, особо отметив, что в экспозиции используется информация о фронтовиках - уроженцах Ростовской области, полученная из базы музея "Дорога памяти" в Подмосковье. Благодаря этому в мемориале возможны алгоритмы интеллектуального поиска, которые позволяют посетителям найти информацию о своих родственниках, сражавшихся за Родину.

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" создан по инициативе ветеранских и общественных организаций, входит в состав военно-патриотического парка Ростовской области "Патриот". Комплекс расположен на территории, занимающей почти 14 гектаров.