Трутнев потребовал оперативно выплатить компенсации пострадавшим от паводка в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в среду осмотрел зону подтопления после паводков в Амурской области и потребовал как можно быстрее выплатить компенсации пострадавшим, сообщила пресс-служба дальневосточного полпредства.

"Юрий Трутнев отметил, что комиссии по определению имущественного ущерба должны отработать в максимально короткие сроки, а люди - как можно быстрее получить компенсацию за утраченное имущество", - говорится в сообщении.

Трутнев вместе с главой региона Василием Орловым и министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым ознакомился с мерами по ликвидации последствий паводка на территории региона и организации помощи населению.

Из-за летнего паводка в Амурской области были подтоплены 975 жилых домов, в которых проживают 2,5 тыс. человек, 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попало 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, количество пострадавшего населения составляет более 7 тыс. человек. По предварительной оценке, ущерб от паводка составляет 6 млрд рублей.