Геолого-геодезическую базу в Ленобласти временно закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Работу геолого-геодезической базы в Лужском районе Ленинградской области, где проходили практику студенты Петербургского государственного университета путей и сообщения императора Александра I, приостановили после выявления шести случаев кишечной инфекции и грубых нарушений в организации питания. Об этом в среду сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"13 июля в управление Роспотребнадзора по Ленинградской области из ГБУЗ ЛО Лужская межрайонная больница поступили экстренные извещения о регистрации шести случаев острой кишечной инфекции у студентов ФГБОУ ВПО "Петербургский государственный университет путей и сообщения императора Александра I", проходящих практику не территории геолого-геодезической базы в поселке Плоское Толмачевского ГП Лужского района Ленинградской области", - говорится в сообщении.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения группового случая заболеваний на базе выявили грубые нарушения санитарного законодательства в части организации питания, в отношении юридического лица составили протокол об административном правонарушении.

"Ввиду того, что выявленные нарушения представляли реальную угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся на геолого-геодезической базе, в качестве обеспечительной меры, предусмотренной статьей 3.12 КоАП Российской Федерации, <...> вынесен протокол о временном запрете деятельности объекта", - рассказали в управлении.

Сообщается также, что студентов незамедлительно вывезли с территории геолого-геодезической базы. Их доставили к местам постоянного проживания под медицинское наблюдение.