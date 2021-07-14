МЧС предупредило о жаре до 39 градусов на Кубани

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Предупреждение о сильной жаре на 14-16 июля объявили в Краснодарском крае. На севере и востоке региона температура воздуха может достигнуть плюс 39 градусов, сообщила в среду пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"По данным ФГБУ "Северо-кавказское УГМС", 14 июля, а также 15 и 16 июля с 13 до 17 часов в северной и восточной частях края ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 39 градусов", - отмечается в сообщении.

Также ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о высокой пожароопасности в эти дни и напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.