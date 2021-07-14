Власти считают, что ситуация с COVID-19 на Алтае стабилизируется в течение двух недель

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксирован новый максимальный показатель вновь выявленных случаев заражения - коронавирус подтвердили у 261 человека. Всего в регионе COVID-19 подтвержден у 57 тыс. 488 человек.

БАРНАУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Распространение коронавируса в Алтайском крае выйдет на пиковые показатели и стабилизируется в течение двух недель, считает замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

"Прогнозировать очень сложно, но, я думаю, что в течение двух недель ситуация должна стабилизироваться", - сказала Калинина на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос о прогнозировании сроков пиковой заболеваемости в крае.

Аналогичный прогноз сделал и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, в регионе наблюдается максимальная нагрузка на медиков - аналогичная той, что фиксировалась во время прошлой волны перед стабилизацией заболеваемости.

"Темпы прироста заболеваемости в этот раз более интенсивны, чем в прошлый период, нагрузка на скорую помощь достигла тех показателей, которые мы фиксировали в октябре - ноябре 2020 года, почти пиковая нагрузка - более 3 тыс. вызовов (в сутки - прим. ТАСС) мы фиксируем на этой неделе. Прогнозы сложно сделать, но хочется верить, что мы близки, чтобы выйти на пик, поскольку нагрузка достаточно серьезная", - подчеркнул Попов.

Он отметил, что в регионе отмечается нехватка медработников: отрасль испытывает потребность в анастезиологах-реаниматологах, медсестрах-анастезистах. По последним данным, в крае COVID-19 переболели почти половина всех медиков - более 16 тыс. из 33 тыс. медработников. Более 12 тыс. медиков вакцинированы. В настоящее время в регионе в 22 госпиталях, где развернуто почти 4,5 тыс. коек, работают более 7 тыс. 700 медиков.