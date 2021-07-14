Жители пострадавших от паводка районов Приамурья получат средства для заготовки кормов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области выделят из регионального бюджета порядка 35 млн рублей на закупку корма для скота домохозяйств, пострадавших от паводка. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор Приамурья Василий Орлов после совещания с вице-премьером правительства РФ - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

"Сегодня, когда проезжали территории, посмотрели и было принято дополнительное решение по поручению Юрия Трутнева о выделении средств из областного бюджета. Минсельхоз говорит, что это порядка 35 млн рублей для обеспечения в трехмесячной перспективе кормами для животных. То есть будет посчитана вся скотина - крупный рогатый скот, свиньи, прочее мелкое поголовье, а также посчитана, исходя из требований Минсельхоза, на голову определенная сумма, умножена на три месяца, и деньгами будут до людей средства доведены", - рассказал губернатор.

Из-за летнего паводка в Амурской области были подтоплены 975 жилых домов, в которых проживают 2,5 тыс. человек, 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попало 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, количество пострадавшего населения составляет более 7 тыс. человек. По предварительной оценке, ущерб от паводка составляет 6 млрд рублей.