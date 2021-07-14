В Крыму максимально ограничат проведение развлекательных мероприятий

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Власти Крыма максимально ограничат проведение развлекательных мероприятий на территории полуострова в связи с ухудшением ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом в среду на заседании оперативного штаба сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Максимально увеселительные мероприятия, Наталья Александровна [Пеньковская, руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю], отменяем, - сказал Аксенов. - Раз мы выпускные отменили, то, соответственно, любые мероприятия, которые идут в нарушение противоэпидемического режима, должны быть отменены, независимо от того, кто и как их проводит".

Глава региона добавил, что понимает людей, которые готовились к каким-то событиям, однако это не является основанием для того, чтобы подвергать опасности жизни и здоровье других.

Из-за роста заболеваемости в Крыму 22 июня вновь ужесточили ограничения: запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. При этом в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште, где на тот момент ситуация была самой сложной, были введены дополнительные меры - запрет на работу дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов; театры и кинотеатры не могут заполнять залы более чем наполовину. Во вторник власти приняли решение распространить на ряд муниципалитетов дополнительные ограничения, введенные ранее из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом в некоторых районах и городах Крыма.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 50 тыс. заболевших, выздоровевших - около 45 тыс., умерли более 1,5 тыс. При этом сейчас ситуация в Крыму примерно такая же, как в середине зимы, когда фиксировалась наиболее сложная обстановка с коронавирусом в регионе.