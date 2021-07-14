Новые фотопортреты животных Московского зоопарка появятся в международных галереях

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Новые работы российского фотохудожника Михаила Киракосяна, на которых изображены портреты животных Московского зоопарка, будут экспонироваться и продаваться в международной галерейной сети Lumas. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

"Российский фотохудожник Михаил Киракосян продолжил серию "Мы похожи на вас" из Московского зоопарка, получившую широкую известность среди международных галерей и ценителей фотоискусства. Свежие снимки удалось сделать в новых условиях пандемии из-за очередного локдауна в зоопарке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фотографу в ходе съемки удалось сделать десятки новых кадров, в том числе запечатлеть портрет снежного барса, которого в течение предыдущего года не получилось сфотографировать. Теперь в серии представлены все дикие кошки из Красной книги, в том числе амурский тигр, дальневосточный леопард и снежный барс.

"Фотографировать диких кошек сложнее всего, у них разные характеры, манера поведения, настроение. Например, работать с манулом было одно удовольствие (он тоже из Красной книги) - хотелось отбросить фотоаппарат в сторону, взять большого кота на руки и погладить, но, увы, делать этого нельзя", - добавил Киракосян, чьи слова приводятся в сообщении.

Фотопортреты животных Московского зоопарка с апреля 2021 года представлены в галереях сети Lumas в 20 крупных городах разных стран, в том числе в Нью-Йорке, Мельбурне, Вене, Лондоне, Берлине, Париже и других. Новые работы из серии "Мы похожи на вас" в ближайшее время появятся в этой же сети.

Зоопортреты серии "Мы похожи на вас" являются визуальной интерпретацией теории Чарльза Дарвина, который в книге "О выражении эмоций у человека и животных" показал, что в мимике, поведении и чувствах у животных много общего с человеком. Фотохудожник своим проектом хочет привлечь внимание к проблематике взаимоотношений людей и животных, а также повлиять на повышение экологической культуры в обществе.