Путин подчеркнул, что курировать ГЧП-проекты в образовании должно Минпросвещения

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы образовательные государственно-частные проекты (ГЧП) курировало Минпросвещения.

На встрече с главой государства в среду председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал об инициативах в сфере просвещения, в которых участвует госкорпорация развития. Среди них - проект по строительству современных школ, а также вхождение в капитал АО "Просвещение", с тем чтобы превратить компанию в одного из мировых лидеров на рынке образования.

"Еще раз напоминанию, что руководит отраслью министерство просвещения. Насколько я помню, была идея создать попечительский совет", - заметил в ответ президент. Как считает Путин, не имеет значения, как будет называться такая структура, руководить которой должен профильный министр, но важно, какие у нее будут полномочия.

Ранее во время ежегодной прямой линии президент РФ заявил, что порядка 60% школ в стране нуждаются в текущем ремонте, 10% - в капитальном. Деньги на реконструкцию существующих учебных заведений и создание новых запланированы. Для реализации задачи по строительству школ правительством была утверждена компания "Прошкола". Это концессионер, с которым субъекты и муниципальные образования могут заключать концессионные соглашения без конкурса для создания новых школ в рамках государственной программы по развитию образования. Программа строительства потребует 235 млрд рублей из федерального бюджета и 295 млрд рублей из внебюджетных источников.

О развитии "Просвещения"

В мае стало известно, что "Сбер", ВЭБ.РФ, РФПИ договорились о вхождении в капитал АО "Просвещение" в размере по 25%. В рамках сделки 100% акций компании были оценены в сумму около 108 млрд рублей. В пресс-службе "Просвещения" сообщали ТАСС, что организацию планируется превратить в "надежного и эффективного партнера для решения широкого спектра задач, стоящих перед системой российского образования". Предполагается, что она также станет одним из глобальных лидеров в этой сфере и войдет в топ-5 крупнейших образовательных холдингов мира.

"Просвещение" - самый крупный в России бренд на рынке учебной литературы. Компания присутствует во всех регионах РФ и 190 странах мира, ежегодные тиражи составляют более 130 миллионов экземпляров. Кроме того, "Просвещение" оказывает прямую поддержку педагогам и школьникам, цифровыми платформами компании пользуется 30 миллионов уникальных пользователей в месяц.