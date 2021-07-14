Рост средней продолжительность жизни на семь лет ожидают в Тульской области к 2030 году

ТУЛА, 14 июля. /ТАСС/. Власти Тульской области ожидают увеличение средней продолжительности жизни населения региона до 77 лет к 2030 году, что почти на семь лет больше, чем фиксировалось по итогам 2020 года. Положительная динамика будет связана с внедрением новых форм поддержки семей, укреплением здоровья жителей, сообщил губернатор Алексей Дюмин в среду во время презентации программы развития области до 2026 года, которая прошла в Туле на площадке творческого индустриального кластера "Октава".

"Средняя продолжительность жизни в регионе к 2030 году должна превысить 77 лет, необходимо достичь положительного темпа рождаемости - 0,54% в год. Для этого разработан новый региональный проект "Демография". Речь дет об укреплении здоровья будущих отцов, матерей, повышении эффективности социальной помощи семьям, детям, старшему поколению, создании нового качества государственных услуг на рынке труда и, конечно же, вывод на новый уровень института семьи и семейных ценностей", - сказал Дюмин.

По данным Росстата, в 2020 году в Тульской области средняя продолжительность жизни составила 70,2 года. По информации Туластата, в 2020 году в регионе родились 10 735 человек, 27 285 человек умерли, естественная убыль населения составила 16 550 человек.

Как сообщалось, разработка и общественное обсуждение программы развития Тульской области до 2026 года начались в апреле. За прошедший период свои предложения в программу прислали более 1,5 тыс. человек, а за лучшие идеи проголосовали свыше 100 тыс. жителей региона.

Программа состоит из семи стратегических направлений, так, для повышения качества жизни планируется внедрить системный подход в реализации проекта "Демография", завершить реконструкцию региональной системы здравоохранения, продолжить развитие спорта. По направлению экологии предлагается переход к более устойчивой экономике с низкими выбросами углеродов, а новый вектор экономической политики предполагает развитие в первую очередь оборонного комплекса, металлургии и химии. Власти намерены произвести "перезагрузку" научной базы региона, чтобы обеспечить рост числа инновационных проектов.

В отдельное направление выведено развитие инфраструктуры, включая реконструкцию дороги Тула - Новомосковск, строительство обводной дороги вокруг Новомосковска и Тулы, благоустройство, модернизацию ЖКХ. Акценты сделаны на развитии международной и региональной кооперации в туристической сфере, а также на совершенствовании системы управления регионом - расширении возможностей ситуационного центра Тульской области.