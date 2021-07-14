Суд проведет предварительное заседание по делу отца Ивана Жданова 19 июля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Суд в Нарьян-Маре 19 июля проведет первое заседание по делу отца экс-директора ФБК Ивана Жданова. Об этом журналистам рассказал его адвокат Владимир Воронин.

"Предварительное заседание по делу отца Ивана Жданова состоится в Нарьян-Марском городском суде 19 июля в 14:00. Среди прочего будет решаться вопрос о продлении или изменении Юрию Павловичу Жданову меры пресечения", - сказал он.

Ранее Ломоносовский районный суд Архангельска продлил на два месяца срок заключения под стражей Юрию Жданову, который был арестован в Ростове-на-Дону по делу о превышении должностных полномочий. Из Ростова-на-Дону он был этапирован в Архангельск, так как там находятся органы предварительного расследования, которые занимаются данным делом.

Ранее Иван Жданов на своей странице в Facebook сообщал об обысках и аресте своего отца. По его словам, дело возбуждено в связи с событиями, произошедшими в то время, когда его отец работал заместителем главы администрации поселка Искателей в Ненецком автономном округе. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, но позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию".