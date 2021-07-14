СК проводит проверку по факту обнаружения массового захоронения времен войны под Псковом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения в деревне Борки Невельского района Псковской области массового захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК.

"В настоящее время на месте раскопок с привлечением специалистов поисковой экспедиции "Долина" Новгородской области проводятся неотложные следственные действия. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что установление местонахождения данного захоронения стало результатом архивной работы, проделанной местной учительницей и школьниками. Его обнаружению также способствовало изучение воспоминаний очевидцев того времени. "По предварительным данным, в земле может находиться до нескольких тысяч человек, расстрелянных в период с 1941 по 1943 годы немецко-фашистскими карателями и их пособниками", - сообщили в СК.