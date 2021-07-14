Школы Удмуртии с 1 сентября смогут обеспечить себя охраной за счет бюджета региона

ИЖЕВСК, 14 июля. /ТАСС/. Школы Удмуртии с 1 сентября впервые получат возможность заключить договоры на охрану за счет бюджета республики. Об этом сообщила журналистам в среду министр образования и науки региона Светлана Болотникова.

"Все школы Удмуртии будут иметь возможность с 1 сентября заключить договор с охраной за счет бюджета", - сказала она.

Болотникова уточнила, что на эти цели в казне региона уже заложили 294 млн рублей, сумма рассчитана на 4 месяца 2021 года, в следующем году эту статью расходов также предусмотрят в бюджете Удмуртии.

Министр заметила, что в первую очередь охрана должна появиться в тех школах, где родители до этого сами платили за нее. "Те школы, в которых уже были ЧОПы и собирались деньги с родителей, они точно будут первыми, в первом пуле, и будут обеспечены живой физической охраной. Собирать деньги ни с кого не будут ни в одной школе, у них тоже останутся ЧОПы, но за счет бюджета", - подчеркнула Болотникова.

По ее словам, из 1 582 объектов образования охраной должны обеспечить те, которые относятся к первой, второй и третьей категориям, таких в республике насчитывается 1 009. К объектам четвертой категории, по словам министра, обычно относятся школы, в которых обучаются менее 100 человек. "В основном это в сельской местности небольшие школы. Они не должны охраняться живой охраной, там по-прежнему будут сторожа и вахтеры", - сказала Болотникова.

Министр сообщила, что сейчас составляется конкурсная документация для того, чтобы заявиться на торги.